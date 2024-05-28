Amasya'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Yağışın etkisini aralıklarla gösterdiği kentte AFAD, polis ve belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak için çalışma yürüttü.

Bazı caddeler ve köprü altları suyla doldu, araçlar güçlükle ilerledi.

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