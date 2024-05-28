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        Amasya'da sağanak su baskınlarına neden oldu

        Amasya'da sağanak nedeniyle ulaşım aksadı, cadde ve köprü altları suyla doldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 22:46 Güncelleme: 28.05.2024 - 22:46
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        Amasya'da sağanak su baskınlarına neden oldu
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        Amasya'da sağanak nedeniyle ulaşım aksadı, cadde ve köprü altları suyla doldu.

        Kentte beklenen kuvvetli yağış akşam saatlerinde etkili oldu.

        Bazı caddeler ve köprü altları suyla doldu, araçlar güçlükle ilerledi.

        Kent genelinde derelerin debisi yükseldi, bazı noktalarda taşkınlar meydana geldi. Yolu kaplayan su birikintisi nedeniyle sürücüler farklı güzergahlara yönlendirildi.

        Yağışın etkisini aralıklarla gösterdiği kentte AFAD, polis ve belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak için çalışma yürüttü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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