Solingen faciasında hayatını kaybedenler Amasya'daki mezarları başında anıldı

Almanya'nın Solingen kentinde 1993'te ırkçıların kundakladığı evde yaşamını yitiren Genç ailesinin 5 üyesi, katliamın 31. yılında Amasya'nın Taşova ilçesindeki mezarları başında anıldı.

Mercimek köyündeki anma programına katılan Taşova Kaymakamı Efe Kılıç, Solingen'deki saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Kılıç, "Solingen'de kaybettiğimiz 5 canımızı anmak için bir araya geldik. Ne yazıkki bu kötü olayda Gürsün İnce, Hatice, Saime ve Hülya Genç ile Gülüstan Öztürk hayatlarını kaybetti. Kendilerine bir kez daha devletimiz adına, Kaymakam olarak Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına, köyümüze, ilçemize ve Türk milletine başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.