Amasya Emniyet Müdürü Kurt'tan Hamamözü Belediye Başkanı Demir'e ziyaret
Amasya Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Hamamözü Belediye Başkanı Cihan Demir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Amasya Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Hamamözü Belediye Başkanı Cihan Demir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Kurt, ziyarette, Demir'e yeni görevinde başarı dileyerek, Amasya Emniyet Müdürlüğü olarak Hamamözü Belediyesi ile her zaman iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Demir ise Kurt'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'u belediyemizde ağırlamaktan dolayı mutlu oldum. Ziyaretten ötürü kendilerine teşekkür ediyor, bölgemizdeki asayişi ve huzuru sağlamaları noktasında da kolaylıklar diliyorum." dedi.
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