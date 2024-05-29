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        Gümüşhacıköy'de son dönemdeki yağmur sayesinde verimde artış bekleniyor

        Gümüşhacıköy Ziraat Odası Başkanı Sadık Çolak, son dönemde yağan yağmurun etkisiyle hububat veriminde artış beklendiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 15:59 Güncelleme: 29.05.2024 - 15:59
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        Gümüşhacıköy'de son dönemdeki yağmur sayesinde verimde artış bekleniyor
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        Gümüşhacıköy Ziraat Odası Başkanı Sadık Çolak, son dönemde yağan yağmurun etkisiyle hububat veriminde artış beklendiğini söyledi.

        Çolak, yaptığı açıklamada, son 2 ayda bölgede kuraklık yaşandığını, hububatta önemli ölçüde kayıp yaşanma endişesi duyulduğunu ifade etti.

        Son dönemde yağan yağmur sayesinde kuraklık endişesinin önüne geçildiğini, hububatta verimin artmasını beklediklerini anlatan Çolak, "Yağmur sayesinde kuraklığın etkisi önemli ölçüde azaldı. Hububatta yüzde 80 verim bekliyoruz." dedi.

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