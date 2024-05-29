Gümüşhacıköy'de son dönemdeki yağmur sayesinde verimde artış bekleniyor

Çolak, yaptığı açıklamada, son 2 ayda bölgede kuraklık yaşandığını, hububatta önemli ölçüde kayıp yaşanma endişesi duyulduğunu ifade etti.

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