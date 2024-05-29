Amasya'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
Amasya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Amasya’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Müberra G. yönetimindeki 05 ADD 979 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Şeyhcui Mahallesi'nde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Bahar Turna yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince, Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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