Amasya'da eski eşini pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı
Amasya'da eski karısını sokakta pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı.
Amasya'da eski karısını sokakta pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı.
Mehmet Varinli Caddesi'ndeki evinin önünde dün eski eşi H.B. (42) ile karşılaşan R.K. (44), darbedip sürüklediği kadını daha sonra pompalı tüfekle ayağından vurdu.
112 Acil Servis ekiplerince, Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan H.B. tedavi altına alındı.
Olay yerinden kaçan R.K. ise polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, şüphelinin eski eşini yerde sürüklemesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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