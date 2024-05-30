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        Amasya'da pazarcı bulduğu altınları sahibine ulaştırdı

        Amasya'da bir pazarcı yerde kese içinde bulduğu altınları sahibine ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 11:36 Güncelleme: 30.05.2024 - 11:36
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        Amasya'da pazarcı bulduğu altınları sahibine ulaştırdı
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        Amasya'da bir pazarcı yerde kese içinde bulduğu altınları sahibine ulaştırdı.

        İstasyon Caddesi'nde bulunan kapalı pazar yerinde pazarcı Hasan Kalburcu, yerde bir kese buldu. Kesenin içinde altın olacağını düşünerek durumu zabıta ekiplerine bildirdi.

        Zabıta ekiplerinin pazar yerinde yaptığı anonsla altınların sahibi Mustafa Dörtyol'a ulaşıldı.

        Zabıta ekipleri altınları Dörtyol'a teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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