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        Amasya Turizm Çalıştayı 2024-25 Hedefleri Çalıştayı düzenlendi

        Amasya Üniversitesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, "Amasya Turizm Çalıştayı 2024-25 Hedefleri Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 12:14 Güncelleme: 30.05.2024 - 12:16
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        Amasya Turizm Çalıştayı 2024-25 Hedefleri Çalıştayı düzenlendi
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        Amasya Üniversitesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, "Amasya Turizm Çalıştayı 2024-25 Hedefleri Çalıştayı" düzenlendi.

        Kentteki bir otelde düzenlenen çalıştayda İl Kültür ve Turizm Müdürü Bilal Eken ve Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Daşkın'ın konuşmasının ardından Dr. Öğretim Üyesi Melahat Avşar'ın moderatörlüğünde çalıştay gerçekleştirildi.

        Vali Yardımcısı Mustafa Pala ve Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kurt'un da katıldığı çalıştayda, "Kültürel miras ve inanç turizmi, "Doğa turizmi" ve "Gastroturizm" alanlarında oturum yapıldı.

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        Galeri

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