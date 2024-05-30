Kıbrıs gazisi Sebahattin Otçu, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye Otçu'nun ailesinin yanı sıra Belediye Başkanı Rifat Uzun, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ramazan Alagül, Emniyet Müdürü Engin Erkul ile askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Şafak Gürçam, Sebahattin Otçu'ya Allah'tan rahmet dileyerek, "Ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Şehitlik ve gazilik bizim için kutsal değerlerdir." dedi.

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