Merzifon'da "Etik Kültürünün Yaygınlaştırılması" semineri düzenlendi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde kamu personeline yönelik, "Etik Kültürünün Yaygınlaştırılması" semineri düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda düzenlenen seminerde, Amasya Üniversitesi Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emine Kef tarafından kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde etik ilkelere uygun davranışların gerekliliği ve önemine ilişkin sunum yapıldı.

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, burada yaptığı konuşmada, gerek kamu idaresinde gerekse toplumda etik kültürünün yerleştirilmesi ve etik bilincinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla seminer düzenlediklerini söyledi.