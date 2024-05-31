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        Merzifon'da "Etik Kültürünün Yaygınlaştırılması" semineri düzenlendi

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde kamu personeline yönelik, "Etik Kültürünün Yaygınlaştırılması" semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 11:21 Güncelleme: 31.05.2024 - 11:21
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        Merzifon'da "Etik Kültürünün Yaygınlaştırılması" semineri düzenlendi
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde kamu personeline yönelik, "Etik Kültürünün Yaygınlaştırılması" semineri düzenlendi.

        Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda düzenlenen seminerde, Amasya Üniversitesi Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emine Kef tarafından kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde etik ilkelere uygun davranışların gerekliliği ve önemine ilişkin sunum yapıldı.

        Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, burada yaptığı konuşmada, gerek kamu idaresinde gerekse toplumda etik kültürünün yerleştirilmesi ve etik bilincinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla seminer düzenlediklerini söyledi.

        Kamu hizmetinin yerine getirilmesinde etik ilkelerine uygun davranış sergilenmesinin önemine dikkati çeken Güldoğan, kamu yönetimi etiğinin temel unsurlarının adalet, hesap verebilirlik, saydamlık, dürüstlük, iş ve işlemlerde tutarlılık gibi ahlaki değerler ve ilkeler bütününden oluştuğunu anlattı.

        Seminere İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Levent Kürşad Aykaç, daire müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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