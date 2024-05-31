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        Taşova'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

        Taşova ilçesinde Çaydibi Şehit Lütfi Aras İlkokulu ve Ortaokulu'nda 4006 Bilim Fuarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 11:31 Güncelleme: 31.05.2024 - 11:31
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        Taşova'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
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        Taşova ilçesinde Çaydibi Şehit Lütfi Aras İlkokulu ve Ortaokulu'nda 4006 Bilim Fuarı açıldı.

        Okul bahçesinde fuarın açılması dolayısıyla düzenlenen törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Tümer, bilim fuarlarının genç beyinleri bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağladığını söyledi.

        Güçlü bir ülke olmak için bilimin ve teknolojinin ışığında ilerlemek gerektiğini vurgulayan Tümer, "Bu yüzden bu fuarların önemi çok fazla. Eğer bizler de güçlü devlet olmayı sürdürmek istiyorsak, bilimin ışığında ve önderliğinde gitmemiz gerekiyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkmak istiyorsak mutlaka ilmi ve bilimi takip etmemiz gerekiyor. Bu güzel etkinliği gerçekleştiren okul idarecilerimize, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

        Okul müdürü Ayşin Özgem Erdemlioğlu ise bilim fuarında öğretmen ve öğrencilerin özverili çalışmaları sonucu ortaya çıkan 19 projenin sergilendiğini kaydetti.

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