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        Merzifon'da kursiyerlerin yaptığı ürünler beğeniye sunuldu

        Merzifon Şehit Abdulmuttalip Kesikbaş Halk Eğitimi Merkezinin Zübeyde Hanım Kadın Kültürevi'nde açtığı kurslara katılan kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 11:33 Güncelleme: 31.05.2024 - 11:33
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        Merzifon'da kursiyerlerin yaptığı ürünler beğeniye sunuldu
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        Merzifon Şehit Abdulmuttalip Kesikbaş Halk Eğitimi Merkezinin Zübeyde Hanım Kadın Kültürevi'nde açtığı kurslara katılan kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi.

        Sergide ahşap boyamadan ev dekorasyonuna, iğne oyalarından geleneksel kıyafetlere, takılardan örgü oyuncaklara kadar üretilmiş çalışmalar beğeniye sunuldu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Halk Eğitimi Merkezince açılan kurslarda başarılı çalışmalar yapıldığını söyledi.

        Kurslara gösterilen yoğun ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür eden Yozgat, eğitimin hem sosyalleşme hem geleceğe hazırlanma hem de topluma uyum sağlama açısından son derece önemli olduğunu kaydetti.

        Konuşmaların ardından serginin açılışı Belediye Başkan Vekili Hasan Koparan ve diğer katılımcılar tarafından gerçekleştirildi.

        Stantları gezen katılımcılar, ürünleri inceleyerek emekleri için usta öğretici ve kursiyerlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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