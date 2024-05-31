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        AK Parti Amasya Merkez İlçe Başkanı Uzun'dan İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki

        AK Parti Amasya Merkez İlçe Başkanı Galip Uzun, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 11:35 Güncelleme: 31.05.2024 - 11:35
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        AK Parti Amasya Merkez İlçe Başkanı Uzun'dan İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki
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        AK Parti Amasya Merkez İlçe Başkanı Galip Uzun, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Uzun, yazılı açıklamasında, dünyanın ve İslam ülkelerinin gözü önünde İsrail'in her geçen gün Filistinlilere karşı zulmün şiddetini artırdığını vurguladı.

        Yeryüzünde hiçbir dinin vahşeti meşrulaştırmayacağını belirten Uzun, şunları kaydetti:

        "Dünya bir hastanın, bir psikopatın, Netanyahu denilen kanla beslenen vampirin barbarlığını izliyor. Ey Amerikan devleti, bu kan senin eline de bulaşmıştır. Bu soykırımdan sen de en az İsrail kadar sorumlusun. Ne yazık ki küresel kapitalist sistem içinde Yahudi, siyonist sermayesi ve lobileri, dünyayı esir almış durumdadır. Uluslararası toplumun prangalarından kurtulup tepki göstermesi için daha nasıl bir zulüm yaşanmalıdır? Filistin toprakları tüm dünyanın gözü önünde gasbedilmekte, Filistin halkı yok edilmektedir. Yaşanan zulme sessiz kalınması ise siyonist İsrail’i daha da cesaretlendirmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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