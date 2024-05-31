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        Amasya'da kuyumcuya düşük ayarlı altın veren 2 zanlı gözaltına alındı

        Amasya'da bir kuyumcuya ayarı düşük altın bilezik sattığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 12:11 Güncelleme: 31.05.2024 - 12:11
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        Amasya'da kuyumcuya düşük ayarlı altın veren 2 zanlı gözaltına alındı
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        Amasya'da bir kuyumcuya ayarı düşük altın bilezik sattığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kuyumcuya ayarı düşürülmüş altın satarak dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Kuyumcunun güvenlik kamera kayıtlarından şüphelilerin eşkalini belirleyen polis, düzenlediği operasyonla G.K. ve S.K'yi yakaladı.

        Zanlıların üstlerinde ve araçlarından yapılan aramada ayarı düşürülmüş 13 altın bilezik ve 48 bin 300 lira ele geçirildi.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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