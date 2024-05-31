Amasya'da kuyumcuya düşük ayarlı altın veren 2 zanlı gözaltına alındı
Amasya'da bir kuyumcuya ayarı düşük altın bilezik sattığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Amasya'da bir kuyumcuya ayarı düşük altın bilezik sattığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kuyumcuya ayarı düşürülmüş altın satarak dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kuyumcunun güvenlik kamera kayıtlarından şüphelilerin eşkalini belirleyen polis, düzenlediği operasyonla G.K. ve S.K'yi yakaladı.
Zanlıların üstlerinde ve araçlarından yapılan aramada ayarı düşürülmüş 13 altın bilezik ve 48 bin 300 lira ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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