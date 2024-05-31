Amasya'da polisten şehit kızına okulunda ziyaret

Süper Baba Anaokulu'nu ziyaret eden polis ekipleri, şehit polis memuru Samet Özbakış'ın kızı Alya Zümra ile şehit Gültekin Tırpan'ın yeğeni Gültekin Topuz ile ilgilenerek vakit geçirdi.

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