Amasya'da ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri İsrail'i protesto etti
Amasya'da ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
Amasya'da ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
Amasya Anadolu Lisesi bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, siyah elbiseler giyerek ve taşıdıkları dövizlerle İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etti.
İsrail'e tepki gösteren öğrencilere destek veren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, "Öğrencilerimiz İsrail'in Filistin'de yaptığı zulmü kınamak, farkındalık oluşturmak, hissiyatlarını paylaşmak için hep bir ağızdan, 'Çocuklar ölmesin, zulüm dursun' nidalarıyla sesleniyor. Biz de kendileriyle aynı anı paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Amasya'dan hep beraber sesleniyoruz, çocuklar ölmesin, Filistin'de zulüm artık dursun." ifadelerini kullandı.
Etkinlik, dua edilmesi ve öğrencilerin gökyüzüne siyah balon bırakmasının ardından sona erdi.
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