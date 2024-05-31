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        Amasya'da ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri İsrail'i protesto etti

        Amasya'da ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 16:26 Güncelleme: 31.05.2024 - 16:26
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        Amasya'da ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri İsrail'i protesto etti
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        Amasya'da ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Amasya Anadolu Lisesi bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, siyah elbiseler giyerek ve taşıdıkları dövizlerle İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etti.

        İsrail'e tepki gösteren öğrencilere destek veren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, "Öğrencilerimiz İsrail'in Filistin'de yaptığı zulmü kınamak, farkındalık oluşturmak, hissiyatlarını paylaşmak için hep bir ağızdan, 'Çocuklar ölmesin, zulüm dursun' nidalarıyla sesleniyor. Biz de kendileriyle aynı anı paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Amasya'dan hep beraber sesleniyoruz, çocuklar ölmesin, Filistin'de zulüm artık dursun." ifadelerini kullandı.

        Etkinlik, dua edilmesi ve öğrencilerin gökyüzüne siyah balon bırakmasının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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