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        Amasya'da derenin taşması sonucu suya kapılan kadını taksici kurtardı

        Amasya'da etkili olan sağanak sonrası taşan derenin suyuna kapılan kadın, taksici tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 20:56 Güncelleme: 31.05.2024 - 20:56
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        Amasya'da derenin taşması sonucu suya kapılan kadını taksici kurtardı
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        Amasya'da etkili olan sağanak sonrası taşan derenin suyuna kapılan kadın, taksici tarafından kurtarıldı.

        Sağanağın etkisiyle Şeyhcui Mahallesi'nden geçen deredeki su seviyesi yükselerek yola taştı.

        Bu sırada yolda yürüyen bir kadın suya kapılıp sürüklenmeye başladı. Yoldan geçen taksici Tahsin Aydın, suda sürüklenen kadını aracına alarak kurtardı.

        Kadının suya kapılması ve taksicinin onu aracına alması, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Tahsin Aydın, gazetecilere, kadının suya kapıldığını görünce çok korktuğunu söyledi.

        Aracıyla müşterisini götürürken kadını yerde, suyun içinde gördüğünü belirten Aydın, "Ben de arabanın kapısını açıp inemedim, çünkü arabanın içi su dolacaktı. Müşteri camı açıp ablamızın elinden tutup ayağa kaldırdı. Sonra arka kapıdan alıp koltuğa oturttum ve evine bıraktım." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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