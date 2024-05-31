Amasya'da derenin taşması sonucu suya kapılan kadını taksici kurtardı

Amasya'da etkili olan sağanak sonrası taşan derenin suyuna kapılan kadın, taksici tarafından kurtarıldı.

Sağanağın etkisiyle Şeyhcui Mahallesi'nden geçen deredeki su seviyesi yükselerek yola taştı.

Bu sırada yolda yürüyen bir kadın suya kapılıp sürüklenmeye başladı. Yoldan geçen taksici Tahsin Aydın, suda sürüklenen kadını aracına alarak kurtardı.

Kadının suya kapılması ve taksicinin onu aracına alması, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tahsin Aydın, gazetecilere, kadının suya kapıldığını görünce çok korktuğunu söyledi.