Suluova'da Gazze yararına kermes düzenlendi

Suluova İHH temsilcilisi Ali Karakuzu, Gazze'ye ve mazlum coğrafyaya yardım ulaştırmaya devam ettiklerini dile getirerek, "6 ay önce de kermes düzenleyerek gelirini Gazze’ye göndermiştik. Bugün de ikinci kermesimizi yapıyoruz. Yanan ateşe bir damla su olma amacıyla düzenlenen kermese yoğun katılım sağlayan hayırseverlerimizden Allah razı olsun." dedi.

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