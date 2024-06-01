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        Amasya'da lise öğrencilerinden mezuniyet töreninde Filistin'e destek, İsrail'e protesto

        Amasya Bülbül Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler, Filistin'e destek vererek İsrail'i protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 12:44 Güncelleme: 01.06.2024 - 12:44
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        Amasya'da lise öğrencilerinden mezuniyet töreninde Filistin'e destek, İsrail'e protesto
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        Amasya Bülbül Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler, Filistin'e destek vererek İsrail'i protesto etti.

        Okulda düzenlenen mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Daha sonra öğrenciler, Filistin temalı afiş ve pankartlar açarak İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi.

        Öğrenciler, topladıkları parayı Gazze'ye ulaştırılmak üzere ilgililere teslim etti.

        İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, burada yaptığı açıklamada, öğrencilerin güzel bir hassasiyetle Gazze'deki kardeşlerine ulaştırılmak üzere bağış yaptıklarını belirterek, "Çocuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar heyecanlarının olduğu güzel günlerinde bile Filistin'i, Gazze'yi, mazlum, zulme uğramış kardeşlerimizi unutmamaları, İsrail'in zulmünü lanetlemeleri bizim için gerçekten çok kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

        Mezun öğrencilerden Seher Bülbül ise buruk bir mezuniyet yaşadıklarını dile getirerek, "Çünkü dünyada savaşlar bitmiyor. Filistin'deki savaşlar bitmiyor. Arkadaşlarla aramızda para topladık. Çok üzülüyoruz. Filistin'deki bir savaş değil, soykırımdır. Dünyanın ayaklanmasını istiyoruz. Sesimizin duyulmasını istiyoruz. Oradaki çocukların da mezuniyet hakları var. Onlar için çok üzülüyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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