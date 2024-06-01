Vefat eden Kore gazisi Celep Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye Celep'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Efe Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun, İlçe Emniyet Müdürü Arif Çetin ile vatandaşlar katıldı.

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