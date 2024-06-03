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        Amasya'da sıcaktan bunalan güvercinler süs havuzunda serinledi

        Hava sıcaklığının 30 dereceyi geçtiği Amasya'da, güvercinler parklardaki süs havuzlarında serinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 11:46 Güncelleme: 03.06.2024 - 11:46
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        Amasya'da sıcaktan bunalan güvercinler süs havuzunda serinledi
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        Hava sıcaklığının 30 dereceyi geçtiği Amasya'da, güvercinler parklardaki süs havuzlarında serinledi.

        Termometreler sabah saatlerinden itibaren 30 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalan güvercinler, parklarda bulunan süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

        Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar ise güneşten korunmak için parklarda bulunan ağaç gölgelerinde dinlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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