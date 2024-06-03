Amasya'da yaralı bulunan puhu yavrusu tedavisinin ardından doğaya bırakılacak
Amasya'nın Taşova ilçesinde vatandaşın bulduğu puhu yavrusu, rehabilitasyonunun ardından doğal ortamına salınacak.
Amasya'nın Taşova ilçesinde vatandaşın bulduğu puhu yavrusu, rehabilitasyonunun ardından doğal ortamına salınacak.
İlçede yaşayan bir vatandaş, yolda puhu yavrusu bularak, polis karakoluna teslim etti.
Polisler, kuşu ilçeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibine teslim etti.
Görevliler, puhu yavrusunu rehabilitasyon sürecinin ardından doğal ortamına bırakacaklarını belirtti.
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