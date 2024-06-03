Amasya'da yaralı bulunan puhu yavrusu tedavisinin ardından doğaya bırakılacak

Polisler, kuşu ilçeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibine teslim etti.

İlçede yaşayan bir vatandaş, yolda puhu yavrusu bularak, polis karakoluna teslim etti.

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