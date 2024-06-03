Amasya'da iş yerini kurşunlayan şüpheli yakalandı

Yapılan çalışmada şüpheli kısa bir süre sonra ilçe merkezinde yakalandı.

Denizciler Caddesi'nde bir iş yerine silahla ateş açılması üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelinin E.Ö. olduğunu belirledi.

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