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        Amasya'da iş yerini kurşunlayan şüpheli yakalandı

        Amasya'nın Suluova ilçesinde, bir iş yerini kurşunladığı gerekçesiyle aranan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 13:14 Güncelleme: 03.06.2024 - 13:17
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        Amasya'da iş yerini kurşunlayan şüpheli yakalandı
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde, bir iş yerini kurşunladığı gerekçesiyle aranan zanlı gözaltına alındı.

        Denizciler Caddesi'nde bir iş yerine silahla ateş açılması üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelinin E.Ö. olduğunu belirledi.

        Yapılan çalışmada şüpheli kısa bir süre sonra ilçe merkezinde yakalandı.

        Emniyete götürülen şüphelinin, işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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