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        Amasya'da Pontus Krallığı dönemine ait 582 sikke ele geçirildi

        Amasya'da Pontus Krallığı dönemine ait 582 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 13:55 Güncelleme: 03.06.2024 - 13:55
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        Amasya'da Pontus Krallığı dönemine ait 582 sikke ele geçirildi
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        Amasya'da Pontus Krallığı dönemine ait 582 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda, şüphelinin aracında Pontus Krallığı dönemine ait olduğu değerlendirilen 582 sikke ele geçirildi.

        Söz konusu sikkeleri satmaya çalıştığı iddia edilen O.A, gözaltına alınarak jandarmaya götürüldü.

        Şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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