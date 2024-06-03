Prof. Dr. Naci Görür, Amasya'da seminerde konuştu:

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremleri durdurmanın mümkün olmadığını ama kentleri depreme dirençli hale getirecek çalışmaların önem arz ettiğini söyledi.

Prof. Dr. Görür, Merzifon Belediyesi tarafından Bahçelievler Kültür Sarayı'nda düzenlenen "Deprem Dirençli Merzifon" seminerine katıldı.

Görür, burada yaptığı konuşmada, Merzifon'da deprem üreten birden fazla fay olduğunu, ilçenin depreme dirençli ve hazır hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin tarih boyunca büyük depremlere şahit olduğunu anlatan Görür, bu depremler ve depremleri üreten fay sistemlerinin Türkiye'de 13,6 milyon sene önce oluştuğunu, ve o zamandan beri devam ettiğini, milyonlarca yıl daha süreceğini belirtti.

Görür, "Biz depremleri durduramayız. Depremleri durduramayacağımıza göre yapabileceğimiz tek şey depremde en az zarar görebileceğimiz deprem dirençli yerleşim alanları oluşturmak olmalıdır. Bu mümkündür. Yani depremlerin durduramayız ama deprem dirençli Merzifon’u oluşturabiliriz." ifadelerini kullandı.