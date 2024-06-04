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        Amasya'da 42 yıllık meslek hayatının ardından emekli olan öğretmene duygulandıran veda

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde meslekte 42 yılını doldurarak emekli olan 65 yaşındaki sosyal bilgiler öğretmeni Özcan Özsaray için görev yaptığı okulda sürpriz veda etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 14:41 Güncelleme: 04.06.2024 - 14:41
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        Amasya'da 42 yıllık meslek hayatının ardından emekli olan öğretmene duygulandıran veda
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde meslekte 42 yılını doldurarak emekli olan 65 yaşındaki sosyal bilgiler öğretmeni Özcan Özsaray için görev yaptığı okulda sürpriz veda etkinliği düzenlendi.

        Vali Hüseyin Poroy Ortaokulu öğrencileri ile mesai arkadaşları ve idareciler, emekli olan Özsaray'a sürpriz yapmak istedi.

        Öğrenciler, okulda verdiği son dersin ardından Özsaray'ı koridor ve merdivenlerde güllerle karşıladı.

        Öğretmenleri Özsaray'ın fotoğrafının olduğu maskeleri de takan öğrenciler, "Sizi unutmayacağız" şeklinde tezahürat yaptı.

        Duygulanan Özsaray, hazırlanan pastayı kestikten sonra öğrencileriyle vedalaştı.

        Uzun süre alkışlanan Özsaray, uğurlama için meslektaşlarına ve öğrencilere teşekkür etti.

        Okul müdürü Abdulmuttalip Nalbant da Özsaray'a plaket vererek, emeklerinden dolayı teşekkür etti.

        Bir öğretmenin cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntü, klip haline getirilerek sosyal medyada da yayımlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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