Amasya Valisi Doruk'tan Hamamözü ilçesine ziyaret

Doruk, daha sonra Belediye Başkanı Cihan Demir'i ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Doruk, ilçenin ihtiyaçlarının belirlenmesi için kurum ziyaretleri gerçekleştireceğini söyledi.

Hükümet Konağı önünde Kaymakam Büşra Erdoğan tarafından karşılanan Vali Doruk, kaymakamlığın ilçedeki çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

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