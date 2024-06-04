Suluova Belediyesi YKS öncesi öğrencilere moral etkinliği düzenledi

Suluova Belediyesi tarafından, 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan öğrencilere moral ve motivasyon etkinliği düzenlendi.

Bir Eylül Parkı'ndaki etkinlikte Kaymakam Şafak Gürçam ile Belediye Başkanı Rifat Uzun, sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Uzun, burada öğrencilere yönelik yaptığı konuşmasında, "Siz Suluova’yı temsil edeceksiniz, Suluova'nın yüzü olacaksınız. İnşallah Rabbim kolaylıklar verir. Sınavda sizlere başarılar diliyorum. Sizleri buraya eğlenmeniz için çağırdık. Şimdiden iyi eğlenceler diliyor, sınavınızda da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.