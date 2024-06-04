Amasya'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Erdal Ç'nin kullandığı 05 AAL 781 plakalı otomobil, Ziyaret beldesi mevkisinde yol kenarındaki bahçeye devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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