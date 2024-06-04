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        Amasya'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 17:05 Güncelleme: 04.06.2024 - 17:05
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        Amasya'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Erdal Ç'nin kullandığı 05 AAL 781 plakalı otomobil, Ziyaret beldesi mevkisinde yol kenarındaki bahçeye devrildi.

        Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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