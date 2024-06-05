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        Amasya'da jandarma mayıs ayında 307 asayiş olayına müdahale etti

        Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, mayıs ayında 307 asayiş olayına müdahale edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 12:58 Güncelleme: 05.06.2024 - 12:58
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        Amasya'da jandarma mayıs ayında 307 asayiş olayına müdahale etti
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        Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, mayıs ayında 307 asayiş olayına müdahale edildiği bildirildi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kentte mayıs ayında 245 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

        Meydana gelen asayiş olaylarında 7 kişi hayatını kaybetti, 137 kişi yaralandı, ayrıca 2 tabanca, 7 av tüfeği ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı asayiş unsurları sorumluluk bölgesinde de 2 bin 96 önleyici devriye ve yol kontrol uygulaması gerçekleştirildi.

        Ekipler, bu kapsamda 27 bin 510 kişiyi sorgularken, 121 aranan kişi de yakalandı, bu kişilerin 24'ü tutuklandı.

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