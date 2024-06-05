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        Taşova OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı

        Taşova Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Amasya Valisi Yılmaz Doruk başkanlığında yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 13:22 Güncelleme: 05.06.2024 - 13:22
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        Taşova OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı
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        Taşova Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Amasya Valisi Yılmaz Doruk başkanlığında yapıldı.

        Toplantıda OSB'nin genişleme alanı çalışmalarında gelinen son durum ve 2024 yılının ilk 5 ayının değerlendirmesi yapılarak bazı konular karara bağlandı, gündemde bulunan diğer maddeler görüşüldü.

        Toplantıya Kaymakam Efe Kılıç, Belediye Başkanı Ömer Özalp, Özel İdare Genel Sekreteri Erdin Acar ile üyeler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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