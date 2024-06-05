Taşova OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı

Toplantıda OSB'nin genişleme alanı çalışmalarında gelinen son durum ve 2024 yılının ilk 5 ayının değerlendirmesi yapılarak bazı konular karara bağlandı, gündemde bulunan diğer maddeler görüşüldü.

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