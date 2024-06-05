Suluova'da muhtarlara hizmet içi eğitim verildi
Amasya'nın Suluova ilçesinde kaymakamlık tarafından, köy ve mahalle muhtarlarına yönelik mevzuattan kaynaklanan görev ve sorumluluklarının anlatıldığı hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.
Amasya'nın Suluova ilçesinde kaymakamlık tarafından, köy ve mahalle muhtarlarına yönelik mevzuattan kaynaklanan görev ve sorumluluklarının anlatıldığı hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.
Öğretmenevinde düzenlenen eğitimde konuşan Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Adil Başara, eğitimin amacının muhtarların kamu hizmetlerini etkin, verimli ve güvenli şekilde sunması, sorunları en kısa sürede yetkili makamlara iletmesinin sağlanması olduğunu söyledi.
Eğitimin ardından muhtarlara sertifika verildi.
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