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        Suluova'da muhtarlara hizmet içi eğitim verildi

        Amasya'nın Suluova ilçesinde kaymakamlık tarafından, köy ve mahalle muhtarlarına yönelik mevzuattan kaynaklanan görev ve sorumluluklarının anlatıldığı hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 14:03 Güncelleme: 05.06.2024 - 14:03
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        Suluova'da muhtarlara hizmet içi eğitim verildi
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde kaymakamlık tarafından, köy ve mahalle muhtarlarına yönelik mevzuattan kaynaklanan görev ve sorumluluklarının anlatıldığı hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

        Öğretmenevinde düzenlenen eğitimde konuşan Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Adil Başara, eğitimin amacının muhtarların kamu hizmetlerini etkin, verimli ve güvenli şekilde sunması, sorunları en kısa sürede yetkili makamlara iletmesinin sağlanması olduğunu söyledi.

        Eğitimin ardından muhtarlara sertifika verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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