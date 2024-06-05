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        Suluova'da KKKA semineri düzenlendi

        Suluova İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, köy ve mahalle muhtarlarına Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığıyla ilgili seminer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 14:30 Güncelleme: 05.06.2024 - 14:30
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        Suluova'da KKKA semineri düzenlendi
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        Suluova İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, köy ve mahalle muhtarlarına Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığıyla ilgili seminer verildi.

        İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülay Yetkin, kurum binasında düzenlenen seminerde, Amasya bölgesinin iklim yapısının hastalığın bulaşmasında rol oynayan kenelerin yaşaması için elverişli olduğunu söyledi.

        KKKA bulgularının grip hastalığı ile benzediğini aktaran Karakeçili, söyle devam etti:

        "Vatandaşlarımıza önerimiz, özellikle belirtilerini çoğunlukla bir griple karıştırabiliyorlar. Hastalarda, şiddetli baş ağrısı, ateş, kas, eklem ağrıları, halsizlik, ilerleyen ağır vakalarda burun ve ciltte kanamalarla görebiliyor. Bu tarz böyle basit şikayetlerde bile kırsal bölgelerdeki insanlar özellikle hayvanlarla temas halindeyse sağlık kurumuna başvurmaları gerekiyor."

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