Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Taşova'da elektrik direğine çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde, elektrik direğine çarpan yolcu minibüsünün sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 11:02 Güncelleme: 04.06.2024 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taşova'da elektrik direğine çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'nın Taşova ilçesinde, elektrik direğine çarpan yolcu minibüsünün sürücüsü yaralandı.

        Baraklı köyünden yolcu almaya giden Hüseyin E. yönetimindeki 05 M 0104 plakalı boş yolcu minibüsü, Yeni Mahalle mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, karşı şeride geçerek aydınlatma direğine çarptı.

        Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince, Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Görevden alınan Akış hakim karşısında!
        Görevden alınan Akış hakim karşısında!
        Silah da bıçak da kullandılar! 'Yol verme' kavgası savaşa döndü! Yaralılar var!
        Silah da bıçak da kullandılar! 'Yol verme' kavgası savaşa döndü! Yaralılar var!
        A Milli Takım'da Ozan Kabak şoku!
        A Milli Takım'da Ozan Kabak şoku!
        "Vietnam ve Filipinler'den işçi getiriyoruz"
        "Vietnam ve Filipinler'den işçi getiriyoruz"
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşecek
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        "Sıcaklığı 'izobarik sırt' artırıyor!"
        "Sıcaklığı 'izobarik sırt' artırıyor!"
        "Kat ettiğimiz mesafe doğru yolda olduğumuzu gösteriyor"
        "Kat ettiğimiz mesafe doğru yolda olduğumuzu gösteriyor"
        85 yaşındaki kadın dolandırıcılara 7 milyon TL'yi eliyle teslim etti
        85 yaşındaki kadın dolandırıcılara 7 milyon TL'yi eliyle teslim etti
        Borsa kazançları dünyada nasıl vergilendiriliyor?
        Borsa kazançları dünyada nasıl vergilendiriliyor?
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Avrupa Parlamentosu seçimleri neden önemli?
        Avrupa Parlamentosu seçimleri neden önemli?
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        3 saat uyku yeter mi?
        3 saat uyku yeter mi?
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        Hadise'nin 'sevgili' açılımı
        Hadise'nin 'sevgili' açılımı
        Borsaya, vergiye Ankara yaklaşımı
        Borsaya, vergiye Ankara yaklaşımı

        Benzer Haberler

        Suluova'da KKKA semineri düzenlendi
        Suluova'da KKKA semineri düzenlendi
        Boğazına sakız takılan öğrenciyi, öğretmeni 'Heimlich' manevrasıyla kurtard...
        Boğazına sakız takılan öğrenciyi, öğretmeni 'Heimlich' manevrasıyla kurtard...
        Suluova'da muhtarlara hizmet içi eğitim verildi
        Suluova'da muhtarlara hizmet içi eğitim verildi
        Taşova OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı
        Taşova OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı
        Soluk borusuna sakız kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
        Soluk borusuna sakız kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
        Amasya'da jandarma mayıs ayında 307 asayiş olayına müdahale etti
        Amasya'da jandarma mayıs ayında 307 asayiş olayına müdahale etti