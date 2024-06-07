Amasya'da iki motosiklet çarpıştı, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Hasan Fatih T. ile motosikletteki Buğra Uluğ olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer sürücü ve motosikletindeki Emre Çağlar Öksüz yaralandı.

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