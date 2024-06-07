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        Amasya'da iki motosiklet çarpıştı, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Amasya'da iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 12:31 Güncelleme: 07.06.2024 - 12:31
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        Amasya'da iki motosiklet çarpıştı, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Amasya'da iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Hasan Fatih T. idaresindeki 05 ADV 987 plakalı motosiklet, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde, Asaf B'nin kullandığı 05 ADG 854 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada, Hasan Fatih T. ile motosikletteki Buğra Uluğ olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer sürücü ve motosikletindeki Emre Çağlar Öksüz yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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