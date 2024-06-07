Ahşaptan yaptığı süs eşyalarını SMA hastası ve lösemili çocuklar yararına bağışlıyor
CİHAN OKUR/HÜLYA TURAN - Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan Tuncay Erdemir, atölyesinde yaptığı ahşap ürünleri SMA veya lösemi hastası çocukların tedavisine katkı sağlamak için bağışlıyor.
CİHAN OKUR/HÜLYA TURAN - Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan Tuncay Erdemir, atölyesinde yaptığı ahşap ürünleri SMA veya lösemi hastası çocukların tedavisine katkı sağlamak için bağışlıyor.
Abidehatun Mahallesi'ndeki evinin çatı katını 2 yıl önce banka memurluğundan emekli olmasının ardından atölyeye dönüştüren 45 yaşındaki Erdemir, dedesi sayesinde başladığı ahşaptan figürler yapma işine emekliliğinin ardından daha da yoğunlaştı.
Ağaç parçalarını işleyerek gemi, uçak, motosiklet, kamyon, otomobil ile hayvan figürleri haline getiren Erdemir, internet sitesi aracılığıyla ürünlerini tanıtıyor.
Erdemir, AA muhabirine, bu sanata çocukluk yıllarında başladığını, sanatını zamanla geliştirdiğini söyledi.
Yaptığı çalışmaların çevresindekiler tarafından beğenilmesinin motivasyonunu artırdığını dile getiren Erdemir, "Çocukken dedemden ağaçtan düdüğün yapılışına yardımcı olmasını istedim. Dedem bana düdük yapmayı öğretti ve bir çakı hediye etti. Hikayem o çakıyla başladı." dedi.
Ailesinde marangozluk ya da ağaç işleriyle uğraşan kimse bulunmadığını, ahşaptan alışılmışın dışında ürünler yapmaya çalıştığını anlatan Erdemir, katma değeri yüksek ürünler üretmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Erdemir, ahşabı şekillendirmenin kendisini rahatlattığını, emek harcayarak ortaya çıkarttığı eserleri izlemenin keyifli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Ahşapla uğraşmak kolay bir iş değil. Tasarlanan iş emek istiyor. Sadece ahşap anlamında değil, geri dönüştürülebilir malzemeleri de kullanabiliyoruz. Kuş figürleri, ahşap yakmayla sabit ve hareket edebilir maketler yapıyorum. Örneğin yaptığımız motosiklete ön ve arka süspansiyonu, far, sinyal gibi özellikleri de uyguluyoruz. Atölyemizin ihtiyaçlarını kendim tedarik ediyorum. Bazen yüksek maliyetli cihazların atölyemize gelmesi mümkün olmuyor. Bu durumu da cihazları üretmekle aşıyoruz. Çamaşır makinesi motorundan ağacı işleyebileceğimiz cihazlar yapabiliyoruz."
SMA ve lösemi hastası çocuklar için bir şeyler yapabilmenin de kendisini mutlu ettiğinin altını çizen Erdemir, "Kar amaçlı bir çalışmamız yok. Bir ürünü ürettiğimizde internet sitemiz üzerinden duyuruyoruz. 'SMA'lı bebekler veya LÖSEV'e bağış yapın, dekontunu bize gönderin, biz de elimizden geldiğince size atölyemizden ürün gönderelim. Bize hiçbir şekilde para veya maddi değer taşıyan bir şey göndermeyin. Bağış karşılığında sunalım' diyoruz." ifadesini kullandı.
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