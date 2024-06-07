Ahşaptan yaptığı süs eşyalarını SMA hastası ve lösemili çocuklar yararına bağışlıyor

CİHAN OKUR/HÜLYA TURAN - Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan Tuncay Erdemir, atölyesinde yaptığı ahşap ürünleri SMA veya lösemi hastası çocukların tedavisine katkı sağlamak için bağışlıyor.

Abidehatun Mahallesi'ndeki evinin çatı katını 2 yıl önce banka memurluğundan emekli olmasının ardından atölyeye dönüştüren 45 yaşındaki Erdemir, dedesi sayesinde başladığı ahşaptan figürler yapma işine emekliliğinin ardından daha da yoğunlaştı.

Ağaç parçalarını işleyerek gemi, uçak, motosiklet, kamyon, otomobil ile hayvan figürleri haline getiren Erdemir, internet sitesi aracılığıyla ürünlerini tanıtıyor.

Erdemir, AA muhabirine, bu sanata çocukluk yıllarında başladığını, sanatını zamanla geliştirdiğini söyledi.

Yaptığı çalışmaların çevresindekiler tarafından beğenilmesinin motivasyonunu artırdığını dile getiren Erdemir, "Çocukken dedemden ağaçtan düdüğün yapılışına yardımcı olmasını istedim. Dedem bana düdük yapmayı öğretti ve bir çakı hediye etti. Hikayem o çakıyla başladı." dedi.

Ailesinde marangozluk ya da ağaç işleriyle uğraşan kimse bulunmadığını, ahşaptan alışılmışın dışında ürünler yapmaya çalıştığını anlatan Erdemir, katma değeri yüksek ürünler üretmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.