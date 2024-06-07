Amasya'da polis Kurban Bayramı öncesi vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı
Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı.
Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı.
Ekipler, banka ve PTT şubelerinde vatandaşları yankesicilik, tırnakçılık, dolandırıcılık ve sahte para konularında bilgilendirdi.
Aynı zamanda broşür dağıtan ekiplerin çalışmasının Kurban Bayramı'na kadar devam edeceği öğrenildi.
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