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        Amasya'da polis Kurban Bayramı öncesi vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı

        Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 15:17 Güncelleme: 07.06.2024 - 15:17
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        Amasya'da polis Kurban Bayramı öncesi vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı
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        Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı.

        Ekipler, banka ve PTT şubelerinde vatandaşları yankesicilik, tırnakçılık, dolandırıcılık ve sahte para konularında bilgilendirdi.

        Aynı zamanda broşür dağıtan ekiplerin çalışmasının Kurban Bayramı'na kadar devam edeceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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