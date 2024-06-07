Amasya'da 18 bin makaron ele geçirildi

Aramada, 18 bin dolu makaron ve 2 makaron doldurma makinesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında makaron dolumu yaparak satışını yaptığı belirlenen kişinin adresinde arama yaptı.

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