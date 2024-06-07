Taşova'da yağlı boya resim ve ahşap yakma sanatı sergisi açıldı
Taşova Şehit Himmet Aydemir Halk Eğitimi Merkezi tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yağlı boya resim ve ahşap yakma sanatı sergisi düzenlendi.
Taşova Şehit Himmet Aydemir Halk Eğitimi Merkezi tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yağlı boya resim ve ahşap yakma sanatı sergisi düzenlendi.
Halk Eğitimi Merkezinde açılan sergide yaklaşık 70 eser sergilendi.
Şehit Himmet Aydemir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Saffet Bol, düzenlenen kursların tüm vatandaşlara açık olduğunu belirterek, "Geleneksel Türk el sanatları içerisinde önemli yer tutan ahşap yakma sanatını yaşatmaya ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı merkezimizde açılacak kurslara katılmaya davet ediyoruz. Sergimiz sanatseverlerimize ve tüm ilçe halkına hayırlı olsun." dedi.
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