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        Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 15:50 Güncelleme: 07.06.2024 - 15:50
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        Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında H.G'nin evine operasyon düzenlendi.

        Evdeki aramada 76 gram sentetik uyuşturucu ve 8 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan H.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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