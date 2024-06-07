Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında H.G'nin evine operasyon düzenlendi.
Evdeki aramada 76 gram sentetik uyuşturucu ve 8 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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