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        Amasya Üniversitesine YÖK'ten 3 ödül

        Amasya Üniversitesinin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında 3 katogoride ödül almaya hak kazandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 14:15 Güncelleme: 08.06.2024 - 14:15
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        Amasya Üniversitesine YÖK'ten 3 ödül
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        Amasya Üniversitesinin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında 3 katogoride ödül almaya hak kazandığı bildirildi.

        Rektörlükten yapılan açıklamada, Engelsiz Üniversite Bayrakları ve Program Nişanı Ödül Töreni'nde rektörlük ve fakültelerin mekanda erişebilirlik (turuncu bayrak), sosyo kültürel faaliyetler (mavi bayrak) ve eğitimde erişilebilirlik (yeşil bayrak) olmak üzere 3 kategoride ödül almaya hak kazandığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, ödül almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Geleceğimiz olan öğrencilerimizin tüm şartlarda eğitim görmeleri, sosyal ve kültürel faaliyetlere daha fazla katılımlarını sağlamak amacıyla üniversitemizi her geçen gün geliştirmek için çabalayacağız." ifadesini kullandı.

        Turabi, bu ödüllerle Engelsiz Üniversite Bayrakları kategorisinde ödül sayılarının 16'ya çıktığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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