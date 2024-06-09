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        Amasya'da YKS'ye yetişmeye çalışanlara motosikletli din görevlileri yardımcı oldu

        Amasya İl Müftülüğü tarafından kurulan motosikletli ekip, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yetişmeye çalışan öğrencilere yardımcı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 14:32 Güncelleme: 09.06.2024 - 14:32
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        Amasya'da YKS'ye yetişmeye çalışanlara motosikletli din görevlileri yardımcı oldu
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        Amasya İl Müftülüğü tarafından kurulan motosikletli ekip, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yetişmeye çalışan öğrencilere yardımcı oldu.

        Amasya İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, YKS'ye girecek öğrencilere destek olmak için motosikletli ekip oluşturdu.

        Gönüllü olarak görev alan motosikletli üç din görevlisi, kentte sınava yetişmeye çalışan yaklaşık on öğrenciyi motosikletle, sınava girecekleri binaya götürdü.

        İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, gazetecilere, evlatları sınava girecek olan ailelere sınav öncesi süreçte manevi destek olduklarını belirterek, öğrencilere sınavda başarı temennisinde bulundu.

        Ayvaz, "Üniversite sınavına girecek gençleri gönüllü olarak motorlarıyla taşıyan din görevlilerimize ve böyle güzel bir organizasyondan dolayı İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

        Aileler ise bu güzel çalışmadan dolayı Müftülük çalışanlarına teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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