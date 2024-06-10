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        Amasya'da "Şehzadeler 1. Off-Road Festivali" düzenlendi

        Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen "Şehzadeler 1. Off-Road Festivali" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 00:07 Güncelleme: 10.06.2024 - 00:07
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        Amasya'da "Şehzadeler 1. Off-Road Festivali" düzenlendi
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen "Şehzadeler 1. Off-Road Festivali" sona erdi.

        Suluova Yedikır mevkisinde ilki düzenlenen festivale, 57 ilden 100 araç katıldı.

        Sürücülerin çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalıştığı ve 2 gün süren etkinlik, heyecanlı anlara sahne oldu.

        Ekstrem etabında sürücüler, en iyi süreyi elde etmek için mücadele etti. Bazı sürücüler, araçlarının çamurlu çukurlarda kalması sonucu zor anlar yaşadı.

        Kendisi de off-road aracıyla test sürüşü yapan Belediye Başkanı Rifat Uzun gazetecilere yaptığı açıklamada, festivale yoğun ilgi olduğunu ve her yıl geleneksel olarak düzenleyeceklerini söyledi.

        Büyük heyecanın yaşandığını ifade eden Uzun, "Suluova’da ilk defa off-road yarışları düzenleniyor. Burada emeği geçen arkadaşlarıma, Amasya Şehzadeler Off-Road Kulüp Başkanımıza teşekkür ederiz. Yapmış olduğumuz bu etkinlikle Suluova’ya Türkiye’nin dört bir kenarından bir sürü misafirlerimiz geldi. Yaklaşık 55-60’a yakın ilimizden misafirlerimizi ağırladık." diye konuştu.

        Festivalin organizatörlerinden Amasya Şehzadeler Off Road Kulüp Başkanı Fatih Tokmak ise "Ben öncelikle başkanıma bize bu araziyi tahsis ettiği için çok teşekkür ederim, desteklerini esirgemedi. 100 tane yarış aracımız yarışıyor. s1, s2, s3, s4 ve s5 şeklinde 5 klasman var. Yani gurur duyduk, sevindik, çok güzel oldu, ben çok mutlu oldum." diye konuştu.

        Festival ödül töreniyle sona erdi. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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