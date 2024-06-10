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        Amasya'da jandarmadan sahte para uyarısı

        Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan Kurban Bayram öncesi sahte paraya karşı vatandaşları uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 14:20 Güncelleme: 10.06.2024 - 14:20
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        Amasya'da jandarmadan sahte para uyarısı
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        Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan Kurban Bayram öncesi sahte paraya karşı vatandaşları uyardı.

        Ekipler, Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle hayvan pazarlarının hareketlendiği bu sebeple sahte para olaylarında artış yaşanabileceğinden dolayı vatandaşları sahte paraya karşı uyardı.

        Jandarma ekipleri yaptıkları uyarıda, vatandaşlardan yapmış oldukları alışverişlerinde sahte para ile karşılaşması halinde, parayı veren şahsın eşkal, kimlik ve araç bilgisini tespit ederek en kısa sürede 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması ve dolandırıcıların yakalanmasını sağlamalarını istedi.

        Vatandaşların paranın sahte olup olmadığını tespiti için paraların güvenlik özelliklerini bilmesinin büyük önem arz ettiğini ifade eden ekipler, sahte paranın anlaşılması için vatandaşlara broşür dağıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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