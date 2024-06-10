Amasya'da jandarmadan sahte para uyarısı

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan Kurban Bayram öncesi sahte paraya karşı vatandaşları uyardı.

Ekipler, Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle hayvan pazarlarının hareketlendiği bu sebeple sahte para olaylarında artış yaşanabileceğinden dolayı vatandaşları sahte paraya karşı uyardı.

Jandarma ekipleri yaptıkları uyarıda, vatandaşlardan yapmış oldukları alışverişlerinde sahte para ile karşılaşması halinde, parayı veren şahsın eşkal, kimlik ve araç bilgisini tespit ederek en kısa sürede 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması ve dolandırıcıların yakalanmasını sağlamalarını istedi.