Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen G.K. takibe alındı.
Ekiplerce kent merkezinde yakalanan şüphelinin üzerinde 150 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan G.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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