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        Felçi kadının tekerlekli yürüteç hayalini jandarma gerçekleştirdi

        Amasya'nın Hamamözü ilçesinde felçli bir kadının tekerlekli yürüteç hayalini jandarma ekipleri gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 15:04 Güncelleme: 10.06.2024 - 15:04
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        Felçi kadının tekerlekli yürüteç hayalini jandarma gerçekleştirdi
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        Amasya’nın Hamamözü ilçesinde felçli bir kadının tekerlekli yürüteç hayalini jandarma ekipleri gerçekleştirdi.

        İlçeye bağlı Göl köyünde yaşayan ve 2013 yılında geçirdiği rahatsızlıktan dolayı felç kalan Fatma Doğan'ın (60) tekerlekli yürüteç hayali olduğunu öğrenen jandarma ekipleri harekete geçti.

        Tekerlekli yürütecek temin eden jandarma ekipleri, Doğan'ı evinde ziyaret ederek tekerlekli yürüteci teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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