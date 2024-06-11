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        Amasya'da iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Amasya'nın Suluova ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 09:58 Güncelleme: 11.06.2024 - 10:01
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        Amasya'da iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Şükrü Yeniev'in kullandığı 05 ABY 142 plakalı hafif ticari araç, araç ilçe girişindeki kavşakta Şermin Bahadır'ın kullandığı 05 ADE 780 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücülerden Bahadır ile araçta bulunan Özge Bilgin, sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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