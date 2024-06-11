Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali tanıtım filmi sosyal medyada yayımlandı

Milli Mücadele hazırlıkları ve Amasya Genelgesi'nin de işlendiği kısa film, Amasya Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yayımlandı.

Amasya Valiliği tarafından hazırlanan tanıtım filminde, tarihte Amasya'da yaşayan önemli kişiler, Osmanlı padişahlarından şehzadelik dönemlerini kentte geçirilenlerle Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya'ya gelişi, Müftünün Cülüs Tepe'de onu karşılaması ve "Paşam, Amasya emrinizdedir" sözlerini söylemesi yer alıyor.

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