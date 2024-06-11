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        Amasya'da dezavantajlı kadınlar, evsel atıkları kazanca dönüştürüyor

        CİHAN OKUR/HÜLYA TURAN - Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen kursta evsel atıkları dekoratif eşya ve çeşitli malzemelere dönüştüren dezavantajlı kadınlar, aile bütçelerine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 12:24 Güncelleme: 11.06.2024 - 12:24
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        Amasya'da dezavantajlı kadınlar, evsel atıkları kazanca dönüştürüyor
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        CİHAN OKUR/HÜLYA TURAN - Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen kursta evsel atıkları dekoratif eşya ve çeşitli malzemelere dönüştüren dezavantajlı kadınlar, aile bütçelerine katkı sağlıyor.

        Merzifon Kaymakamlığı ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) düzenlenen el sanatları kursuna, 15 kadın katılıyor.

        Atık malzemelere geri dönüşümle hayat veren kadınlar, gazete kağıdından sepet, kolilerden çok amaçlı kutu, araba lastiklerinden sehpa, yumurta ile mısır kabuğundan, kullanılmayan çömlek, tabak ve şişelerden çeşitli dekoratif eşyalar üretiyor.

        Yaklaşık 3 ay süren kurslarda el becerilerini geliştiren kadınlar, uzun uğraşlar sonucu yaptıkları ürünleri, açılan sergide satarak kazanç sağlıyor.

        Merzifon Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici Melahat Söylemez, AA muhabirine, dezavantajlı kadınlara, geri dönüşüm malzemelerinden hediyelik eşya yapımına yönelik kurs verdiklerini söyledi.

        Kurslarında farklı tekniklerle tasarım yapmayı öğrettiklerini anlatan Söylemez, şunları kaydetti:

        "Kursiyerlerimiz, evlerinde kullanmadıkları malzemeleri atmayıp buraya getiriyor. Onları değerlendirerek kullanılabilir duruma getiriyoruz. Yumurta ve mısır kabuğundan, kullanılmayan tavalar, tabaklar, şişelerden harika işler çıkarıyoruz. Bambu sepet örücülüğü, ahşap boyama, makrome örme gibi birçok alanda bayanlarımıza hizmet veriyoruz. Kursiyerlerimiz burada güzel zaman geçirirken, aynı zamanda aile bütçelerine de katkıda bulunuyor. Burada ürettiklerimizi her üç ayın sonunda düzenlediğimiz sergide satışa sunuyoruz. Sergide satılan ürünlerin geliri kursiyerlerimize veriliyor."

        Söylemez, "Tüketici olmayalım üretici olalım. 'At, yenisini al.' mantığından hoşlanmıyorum ve kursiyerlerime de hep bunu söylüyorum. Hem aile hem ülke bütçemize hem de doğaya katkı sunuyoruz. Atmayalım geri dönüşüme kazandıralım." dedi.

        - "Güzel işler çıkarabiliyoruz"

        Kursiyerlerden 43 yaşındaki Necla Kalıpçı da 6 Şubat 2023'te Hatay'ı da etkileyen depremde eşini kaybettiğini, daha sonra Merzifon'a yerleştiğini belirtti.

        Arkadaşı aracılığıyla katıldığı kursun kendisine iyi geldiğini ifade eden Kalıpçı, "Eskiden atık malzemeleri çöpe atıyorduk. Şu anda o malzemelerin gözümüzde bir değeri var. Atık malzemeleri değerlendirip güzel işler çıkarabiliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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