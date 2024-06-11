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        Suluova'da ilkokul öğrencileri metaverse teknolojisiyle tanıştı

        Amasya'da Suluova Murat Deniz İlkokulu'nda 3. sınıf öğrencileri, fen bilgisi öğretmeni Gökhan Sontay'ın düzenlediği "Artırılmış Gerçeklik ve Metaverse Teknolojileri" etkinliğine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 14:36 Güncelleme: 11.06.2024 - 14:39
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        Suluova'da ilkokul öğrencileri metaverse teknolojisiyle tanıştı
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        Amasya'da Suluova Murat Deniz İlkokulu'nda 3. sınıf öğrencileri, fen bilgisi öğretmeni Gökhan Sontay'ın düzenlediği "Artırılmış Gerçeklik ve Metaverse Teknolojileri" etkinliğine katıldı.

        Sınıf öğretmeni Burcu Bolat'ın eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte artırılmış gerçeklik kartları ve metaverse VR gözlükleri kullanıldı.

        Cep telefonundan akıllı tahtaya yansıtılan görseller sayesinde öğrenciler, organlar ve uzay hakkında bilgi sahibi oldu.

        VR gözlüğüyle uzayda yolculuk yapan öğrenciler, sanal evrende dolaşarak eğitici ve eğlenceli etkinliklere katıldı.

        Burcu Bolat, AA muhabirine, derslerini artırılmış gerçeklik ve sanal gözlük ile işlediklerini anlatarak, "Çocuklarımızın küçük yaşlarda somutlaştıramadıkları nesneleri, gezegenleri, vücudumuzun organlarını üç boyutlu şekillerle inceleyebildi. Bu şekilde öğrenme daha kalıcı oldu. Teknolojiyi faydalı şekilde derslerimizi anlamak, ileriye yönelik daha güzel ve kalıcı öğrenmeyi sağlamak için kullanmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

        Gökhan Sontay ise öğrencileri metaverse teknolojisi ile tanıştırdıklarını belirterek, "Gözlük takarak metaverse'in ne olduğunu gösterdik. Metaverse teknolojisini kullanarak eğitim ortamlarında öğrencilere yenilikçi, eğitici ve eğlendirici deneyimler sunduk." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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